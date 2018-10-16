Aeroporto de Bonito é palco para os inéditos crash tests em Seminário Nacional de Perícia

O dia 18 de outubro vai ser muito movimentado para os participantes do XI Seminário Nacional de Perícia de Crimes de Trânsito e do XIII Seminário Nacional em Identificação Veicular, que acontecem em Bonito (MS). Essa data está reservada para as atividades práticas, iniciativa inédita no país e que torna esses dois eventos como sendo um dos melhores na área de perícia criminal do país.

A locação reservada para essas atividades é o Aeroporto Municipal de Bonito. O local estará reservado exclusivamente para a revelação térmica de motores adulterados e também os crash tests ao vivo, para simulação de colisões entre diferentes veículos, além de atropelamentos.

Nos seminários, este será o segundo dia de programação e vai durar entre 13h e 18h. Para a realização dos crash tests, estão reservados veículos de diferentes características para reproduzir acidentes que acontecem diariamente nas ruas e estradas do Brasil. Os participantes terão a possibilidade de analisar diferentes vestígios causados por colisões e atropelamentos logo depois que eles acontecem.

No mesmo formato, a apresentação da técnica de revelação térmica de motores adulterados será uma atividade para auxiliar a perícia de todo o Brasil no trabalho de combate ao furto e roubo de veículos e o fornecimento de peças no mercado ilegal.

Na sexta-feira (19), os resultados dos crash tests serão apresentados e acompanhados por análise dos palestrantes Rusty Haight (EUA) e Emerson Lopes dos Reis (Mato Grosso do Sul).

Veja a programação completa dos eventos na página oficial e inscrições remanescentes ainda podem ser feitas na guia Inscrição do site www.bonito2018.com.br.

Institucional

Os seminários em Bonito são uma realização do Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses de Mato Grosso do Sul (Sinpof-MS) e promoção da Associação Brasileira de Criminalística (ABC). Os patrocinadores oficiais são Regula e Faro Technologies. Apoio Governo de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS (Sejusp), Coordenadoria Geral de Perícias de MS (CGP) e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).