Agesul e prefeitura concluem reforma da estrada da La Lima

Bonito
Rodovia é importante para o escoamento da produção agrícola da região
A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Obras, juntamente com a 12ª Regional da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), concluiu nesta semana a revitalização de mais de 70 KM da estrada vicinal da La Lima - que liga ao município de Bodoquena - além de 18 Km da estrada vicinal da fazenda Baraúna, também localizada na região.
A via é de grande importância para o escoamento da produção agrícola da região, integrando também o roteiro do transporte escolar.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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