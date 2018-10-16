Agesul e prefeitura concluem reforma da estrada da La Lima

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Obras, juntamente com a 12ª Regional da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), concluiu nesta semana a revitalização de mais de 70 KM da estrada vicinal da La Lima - que liga ao município de Bodoquena - além de 18 Km da estrada vicinal da fazenda Baraúna, também localizada na região.

A via é de grande importância para o escoamento da produção agrícola da região, integrando também o roteiro do transporte escolar.