Feira debate ampliação do turismo entre Brasil e Paraguai

Geral
Relação com o Pantanal de Mato Grosso do Sul deve ser explorada
A ampliação do mercado de turismo entre Brasil e Paraguai está na pauta da 15ª Feira Internacional de Turismo do Paraguai (FITPAR), que termina hoje (14) no Centro de Convenções Mariscal Lopez, em Assunção. A FITPAR reúne neste ano cerca de 400 expositores de diversos países.
Liderado pelo do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), o estande do Brasil na feira abriga destinos turísticos de dez estados e 15 empresas, entre operadores e o setor de hotelaria.
Além de 15 empresas ligadas ao setor hoteleiro e de operações de venda de pacotes turísticos, nove estados estão representados na FITPAR dentro do estande da Embratur: Pernambuco, São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.
“O Paraguai é o quarto maior emissor de turistas ao Brasil, em crescimento constante. Temos projetos em comum como a Itaipu Binacional e belezas naturais que podemos promover em conjunto, como o Pantanal e a região do Chaco, ou as missões jesuíticas que se estendem da Argentina, passando pelo Paraguai chegando ao Rio Grande do Sul”, avaliou por meio de nota a presidente Embratur, Teté Bezerra.
De acordo com a Embratur, os maiores países emissores de turistas para o Brasil são, nessa ordem, Argentina, Estados Unidos, Chile, Paraguai e Uruguai.
Além das missões jesuíticas, que possuem roteiros incluindo visita a igrejas e monumentos erguidos pelos jesuítas há mais de 400 anos, como pontos de atração, sendo sete deles no Paraguai, oito no Brasil e 15 na Argentina, a presidente da Embratur falou sobre a Itaipu Binacional e o Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. “Temos muito pontos turísticos que nos unem e podem ser melhor trabalhados”, considerou a Teté Bezerra.
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