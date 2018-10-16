Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:06

Buscar

Últimas notícias
X

Geral

Feira debate ampliação do turismo entre Brasil e Paraguai

Relação com o Pantanal de Mato Grosso do Sul deve ser explorada

Luiz Guido Junior

Publicado em 16/10/2018 às 07:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A ampliação do mercado de turismo entre Brasil e Paraguai está na pauta da 15ª Feira Internacional de Turismo do Paraguai (FITPAR), que termina hoje (14) no Centro de Convenções Mariscal Lopez, em Assunção. A FITPAR reúne neste ano cerca de 400 expositores de diversos países.

Liderado pelo  do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), o estande do Brasil na feira abriga destinos turísticos de dez estados e 15 empresas, entre operadores e o setor de hotelaria.

Além de 15 empresas ligadas ao setor hoteleiro e de operações de venda de pacotes turísticos, nove estados estão representados na FITPAR dentro do estande da Embratur: Pernambuco, São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

“O Paraguai é o quarto maior emissor de turistas ao Brasil, em crescimento constante. Temos projetos em comum como a Itaipu Binacional e belezas naturais que podemos promover em conjunto, como o Pantanal e a região do Chaco, ou as missões jesuíticas que se estendem da Argentina, passando pelo Paraguai chegando ao Rio Grande do Sul”, avaliou por meio de nota a presidente Embratur, Teté Bezerra.

De acordo com a Embratur, os maiores países emissores de turistas para o Brasil são, nessa ordem, Argentina, Estados Unidos, Chile, Paraguai e Uruguai.

Além das missões jesuíticas, que possuem roteiros incluindo visita a igrejas e monumentos erguidos pelos jesuítas há mais de 400 anos, como pontos de atração, sendo sete deles  no Paraguai, oito no Brasil e 15 na Argentina, a presidente da Embratur falou sobre a Itaipu Binacional e o Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. “Temos muito pontos turísticos que nos unem e podem ser melhor trabalhados”, considerou a Teté Bezerra.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo