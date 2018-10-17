Depois de alerta de emergência, Rio Miranda volta ao nível normal

O Rio Miranda em Bonito, a 257 km de Campo Grande, voltou ao nível normal depois de alerta de emergência do Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). O rio chegou a atingir 6,24 metros, conforme o site Bonito Informa. Na segunda-feira (15) o Imasul divulgou que as águas voltaram ao nível normal, 4,59 metros em Bonito.

De acordo com a Plataforma de Coleta de Dados MT-738, no Distrito de Águas de Miranda, no sábado (13) choveu 81 milímetros. Com a subida do Rio, as águas invadiram regiões ribeirinhas. Mesmo com o nível normalizado, a situação das comunidades é monitorada e nenhum dano foi registrado.



A alerta foi emitido porque havia potencial para provocar significativos danos materiais e pôr em risco a integridade humana. O aviso foi encaminhado para a defesa civil estadual e municipal. Conforme o site, a previsão meteorológica indica chuvas localizadas acima da média durante a estação da primavera, com ocorrência de vendavais e subida repentina de níveis de rios.

Na última semana, as chuvas atingiram áreas urbanas de Tacuru, a 427 km de Campo Grande, e Jardim, a 233 km da Capital, além de regiões rurais de vários municípios, incluindo a Capital. Em Campo Grande crateras surgiram, vias alagaram e árvores caíram. Em outras cidades, a exemplo de Bandeirantes, a 70 km de Campo Grande, as chuvas da estação deixaram rastros de destruição e famílias ficaram desabrigadas.