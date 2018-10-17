Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:06

Buscar

Últimas notícias
X

Rio Miranda

Depois de alerta de emergência, Rio Miranda volta ao nível normal

Defesa Civil, no entanto, monitora situação das comunidades ribeirinhas em Bonito

Luiz Guido Junior

Publicado em 17/10/2018 às 07:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Rio Miranda em Bonito, a 257 km de Campo Grande, voltou ao nível normal depois de alerta de emergência do Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). O rio chegou a atingir 6,24 metros, conforme o site Bonito Informa. Na segunda-feira (15) o Imasul divulgou que as águas voltaram ao nível normal, 4,59 metros em Bonito.

De acordo com a Plataforma de Coleta de Dados MT-738, no Distrito de Águas de Miranda, no sábado (13) choveu 81 milímetros. Com a subida do Rio, as águas invadiram regiões ribeirinhas. Mesmo com o nível normalizado, a situação das comunidades é monitorada e nenhum dano foi registrado.


A alerta foi emitido porque havia potencial para provocar significativos danos materiais e pôr em risco a integridade humana. O aviso foi encaminhado para a defesa civil estadual e municipal. Conforme o site, a previsão meteorológica indica chuvas localizadas acima da média durante a estação da primavera, com ocorrência de vendavais e subida repentina de níveis de rios.

Na última semana, as chuvas atingiram áreas urbanas de Tacuru, a 427 km de Campo Grande, e Jardim, a 233 km da Capital, além de regiões rurais de vários municípios, incluindo a Capital. Em Campo Grande crateras surgiram, vias alagaram e árvores caíram. Em outras cidades, a exemplo de Bandeirantes, a 70 km de Campo Grande, as chuvas da estação deixaram rastros de destruição e famílias ficaram desabrigadas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo