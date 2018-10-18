Prefeitura de terenos inicia obras de construção da Feira do Produtor

Terenos
Os recursos são provenientes de emendas parlamentares de deputados federais, no valor de R$ 308,429,90
A Prefeitura de Terenos deu início na obra referente a construção da Feira do Produtor (Centro de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar – CEPAF), por meio do convênio entre o Poder Executivo, SEMAGRO (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e FADEFE (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado). Os recursos são provenientes de emendas parlamentares de deputados federais, no valor de R$ 308,429,90.
A iniciativa surgiu graças ao “Projeto de Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária”, desenvolvido pela equipe da Vigilância Sanitária junto aos agricultores familiares dos assentamentos rurais. Clique aqui e veja o vídeo da obra.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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