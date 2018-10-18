Prefeitura de terenos inicia obras de construção da Feira do Produtor

A Prefeitura de Terenos deu início na obra referente a construção da Feira do Produtor (Centro de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar – CEPAF), por meio do convênio entre o Poder Executivo, SEMAGRO (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e FADEFE (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado). Os recursos são provenientes de emendas parlamentares de deputados federais, no valor de R$ 308,429,90.

A iniciativa surgiu graças ao “Projeto de Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária”, desenvolvido pela equipe da Vigilância Sanitária junto aos agricultores familiares dos assentamentos rurais. Clique aqui e veja o vídeo da obra.