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Crash tests aprimoram trabalho de peritos, bombeiros e outros profissionais ligados ao trânsito

Atividade faz parte da programação de seminários nacionais realizados em Bonito

Renan Nucci

Publicado em 19/10/2018 às 16:54

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Na programação dos Seminários Nacionais de Perícia de Crimes de Trânsito e de Identificação Veicular, em Bonito, a realização de crash tests deve ter reflexos no aprimoramento de laudos periciais de trânsito, preservação das cenas de crime e atendimento às vítimas de acidentes.

Conduzidos pelo norte-americano Rusty Right, diretor do CSI (Collision Safety Institute), quatro veículos foram utilizados, na quinta-feira (18), no estudo de impacto contra pedestre, ciclista e com outros carros durante a etapa prática dos seminários.

A perita criminal Ana Paula Sobreira, de Fortaleza (CE), disse que se amplia a visão dos cenários de acidente ao se confirmar teorias. Isso, inclusive, deve tornar os laudos mais precisos.

Para o agente de trânsito de Campo Grande, Éder Vera Cruz, essa capacitação permite nortear atividades de educação para o trânsito com condutores, pedestres e ciclistas. Ele defende que esse tipo de atividade seja mais frequente em um cenário onde a Capital de Mato Grosso do Sul teve registrados de janeiro a primeira quinzena de outubro 65 mortes, ante as 70 do ano passado registradas no local do acidente ou em até 30 dias após o mesmo.

No caso do Corpo de Bombeiros do Estado, o subtenente Flávio João destacou que dados do crash test serão utilizados em cursos de resgate da corporação por possibilitarem visualizar os efeitos dos acidentes e quais as alternativas de socorro mais adequadas. Um exemplo, citado por ele, diz respeito ao atropelamento de pedestres que a depender da altura da vítima e do veículo requerem maior atenção a traumas na cabeça, cintura pélvica e membros inferiores.

Todas as colisões simuladas ocorreram no estacionamento do Aeroporto Municipal de Bonito, seguidas de perícia no local para embasar uma análise mais aprofundada de cada caso durante o encerramento dos seminários, nesta sexta-feira (19), no Hotel Wetiga.

Evento

O XI Seminário Nacional de Perícia de Crimes de Trânsito e o XIII Seminário Nacional em Identificação Veicular são realizados pelo Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses do Estado de Mato Grosso do Sul (Sinpof-MS), sendo promovidos pela Associação Brasileira de Criminalística (ABC) e patrocinados pelas empresas Regula e Faro Technologies. 

Também apoiam os eventos o Governo de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS (Sejusp), Coordenadoria Geral de Perícias de MS e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

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