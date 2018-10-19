SEMA distribui frutas produzidas no Viveiro de Mudas Nativas de Bonito

A prefeitura de Bonito, através da Secretaria de Meio Ambiente e do Viveiro de Mudas Nativas de Bonito retoma hoje (19/10), a importante ação sócio Ambiental auxiliando no complemento da alimentação fornecida pelas instituições parceiras conforme a disponibilidade de frutas produzidas no viveiro de mudas nativas de Bonito, nesta primeira ação serão atendidos a Associação Pestalozzi, casa de acolhimento Raio de Sol (Casa da Criança) e o CRAS Drª Irene dos Santos.

Com esta ação, nosso viveiro de mudas nativas volta atender a população bonitense, que já pode contar com mudas de espécies nativas para recuperação florestal e arborização urbana.

Maiores informações na Secretaria de Meio Ambiente SEMA, de segunda à sexta das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 Rua Cândido Luiz Braga SN, ou pelos telefones 67 99238-6299 - 3255 3316.