Certificado inclui Bonito no Mapa do Turismo Brasileiro

Turismo
A certificação é importante para cadastrar projetos e pleitear recursos
O município de Bonito obteve - por meio do Programa de Regionalização do Turismo e dos Interlocutores Estaduais do PRT - certificado do Ministério do Turismo que o inclui no Mapa do Turismo Brasileiro 2017/2019.
A emissão online do certificado foi liberada pelo Ministério do Turismo na sexta-feira (19) e o documento serve para comprovar que o município está incluído no Mapa enquanto integrante dos 3.285 destinos brasileiros que tem no turismo uma fonte de geração de empregos e renda.
A certificação é importante para que Bonito possa cadastrar projetos e pleitear recursos junto ao Ministério do Turismo. A próxima atualização do Mapa acontecerá em 2019.
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