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Rede de Controle de MS inicia elaboração de ranking estadual dos portais da transparência

O resultado será divulgado na primeira quinzena de dezembro deste ano em alusão ao Dia Internacional contra a Corrupção, que é comemorado em 9 de dezembro

Renan Nucci

Publicado em 23/10/2018 às 15:23

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A Rede de Controle de Mato Grosso do Sul iniciou, nesta segunda-feira (22/10), a avaliação dos portais dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e do Governo do Estado para elaboração do 5º Ranking Estadual dos Portais da Transparência. O resultado será divulgado na primeira quinzena de dezembro deste ano em alusão ao Dia Internacional contra a Corrupção, que é comemorado em 9 de dezembro.

Segundo o coordenador executivo da Rede de Controle, José Paulo Julieti Barbieri, que também é superintendente da CGU/MS (Controladoria Geral da União em Mato Grosso do Sul), a análise mensura o grau de cumprimento de leis referentes à transparência em uma escala que vai de zero a dez. “É essencial mantermos uma métrica para ver a evolução da transparência em Mato Grosso do Sul. Estamos trabalhando para que haja essa evolução para que as pessoas cada vez tenham mais acesso às informações do poder público e também para ajudar no combate à corrupção”, avaliou. 

Na avaliação da gerente de controladoria interna do Sistema Fiems, Sílvia Vaz Dias Gonda, o Ranking Estadual dos Portais da Transparência é uma forma de estimular as prefeituras de Mato Grosso do Sul e o Governo do Estado a divulgarem informações cumprindo a legislação. “Ao ver as notas, muitos procuram a Rede de Controle para saber como melhorar. Então isso é um trabalho muito válido porque, com transparência nas informações públicas, há um controle maior”, declarou.

Nesta quinta edição do Ranking, oito instituições participam das análises dos portais: Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), TCE (Tribunal de Contas do Estado), CGM (Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência do Município de Campo Grande), CRA (Conselho Regional de Administração), Denasus (Departamento Nacional de Auditoria do SUS – Sistema Único de Saúde), CGE (Controladoria Geral do Estado), CGU (Controladoria Geral da União) e TCU (Tribunal de Contas da União).

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