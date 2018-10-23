Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:09

Buscar

Últimas notícias
X

Duas Pontes

Temer confirma construção de ponte em Porto Murtinho sobre o rio Paraguai

Presidente brasileiro reforçou disposição em tirar obra do papel após ligação para o chefe do Executivo paraguaio

Luiz Guido Junior

Publicado em 23/10/2018 às 07:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O presidente Michel Temer (MDB) deu nova declaração nesta segunda-feira (22) confirmando a execução das obras de duas pontes ligando o Brasil e o Paraguai, uma delas entre Foz do Iguaçu (PR) e Puerto Presidente Franco, no país vizinho, e em Porto Murtinho –a 431 km de Campo Grande– com destino à cidade paraguaia de Carmelo Peralta. Segundo a Agência Brasil, o presidente brasileiro destacou que os dois países levarão adiante as obras.

Temer deu a declaração em sua conta na rede social Twitter, depois de uma conversa telefônica com o presidente Mario Abdo Benítez. “Falei, há pouco, por telefone com o presidente Mario Abdo. Tratamos de ponto central da agenda entre Brasil e Paraguai: a integração física. Vamos avançar na construção de duas novas pontes. (São) obras importantes para o escoamento da produção agropecuária brasileira e para os que vivem na região de fronteira”, postou.

O presidente paraguaio também se manifestou na rede social confirmando a intenção. “Durante a ligação com o presidente do Brasil resolvemos ir adiante finalmente com a construção de novas pontes internacionais. Isso significará maiores facilidades para o acesso de nossos produtos ao Brasil, aumento do comércio e, portanto, melhores dias para nossa gente!”, declarou.

A construção das pontes se tornou assunto intensificado entre os dois países nas últimas semanas. Em setembro, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Luis Alberto Castiglioni, disse, em visita ao chanceler brasileiro, Aloysio Nunes Ferreira, que espera ver as obras saírem do papel nos próximos cinco anos.

“Passaram-se 53 anos da construção da última ponte que liga Paraguai e Brasil (a Ponte da Amizade, entre Foz do Iguaçu e Punta del Este). Queremos, com a vontade política dos governos, que não se passe cinco anos para a construção de duas pontes internacionais”, disse Castiglioni.

Em Mato Grosso do Sul, a ponte em Murtinho é tratada como estratégica por ajudar a tirar do papel o projeto da rota bioceânica, que ligaria por terra Mato Grosso do Sul aos portos do Chile, passando por Paraguai e Argentina –mas que ainda depende de obras rodoviárias. A integração com municípios paraguaios, hoje, é feita por terra em boa parte do território estadual, por meio da conurbação entre cidades (casos de Ponta Porã e Pedro Juan Caballéro, Bela Vista e Bella Vista Norte e Coronel Sapucaia e Capitán Bado, entre outras).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo