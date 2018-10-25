Em Nioaque, Sicredi Pantanal reúne mais de 120 pessoas para conversa

Sicredi
Objetivo foi avaliar a viabilidade de abertura de uma agência no município
A cidade de Nioaque recebeu na noite de ontem (23) a equipe da Sicredi Pantanal MS. Esse foi o primeiro encontro da cooperativa com a comunidade, para avaliar a viabilidade de abertura de uma agência no município.
Nesse encontro, mais de 120 munícipes tiveram a oportunidade de conversar com a diretoria da cooperativa e esclarecer muitas dúvidas em relação ao sistema cooperativista.
Para Emerson Perosa, presidente da Sicredi Pantanal MS, "esse foi um momento muito importante para ambas as partes, onde a cooperativa pôde sentir o interesse da população de Nioaque e, em contrapartida, a comunidade pôde expor seus anseios em relação à instalação de uma nova instituição financeira na cidade. Saímos otimistas desse primeiro encontro e avaliaremos com muita estima e responsabilidade as oportunidades apresentadas".
Estiveram presentes o presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa; o vice-presidente, Fernando Casali; o diretor executivo, Adauto de Oliveira Filho; o gerente da agência de Jardim, Gliverson Ocampos xavier; o Prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Jr; vereadores municipais, representados pelo presidente da Câmara, Danilo Catti; o presidente do Sindicato Rural de Nioaque, Izequiel Oliveira; e demais autoridades.
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