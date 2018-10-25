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Sicredi disponibiliza saques sem cartão a partir de aplicativo

Os saques sem cartão podem ser feitos entre 7h30 e 22h

Renan Nucci

Publicado em 25/10/2018 às 14:34

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Agora os associados ao Sicredi – instituição financeira com mais de 3,8 milhões de associados presente em 22 estados e no Distrito Federal – têm mais uma alternativa para saques. Já é possível sacar sem o cartão nos caixas eletrônicos das agências, utilizando apenas o número da conta e o código gerado pelo aplicativo do Sicredi.

Os saques sem cartão podem ser feitos entre 7h30 e 22h, com o código gerado pelo aplicativo e o valor máximo é de R$ 300,00 (trezentos reais). O aplicativo do Sicredi está disponível para smartphones e tablets nos sistemas IOS e Android.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,8 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.  

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

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