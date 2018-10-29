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MPF convoca audiência pública para debater PL dos agrotóxicos em MS

Evento será promovido no dia 31 de outubro, a partir das 14h, no auditório do MPF em Campo Grande (MS)

Renan Nucci

Publicado em 29/10/2018 às 14:58

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O Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul (MS) promoverá, no dia 31 de outubro, audiência pública para discutir os impactos da aprovação do Projeto de Lei (PL) 6299/2002, que dispõe sobre os pontos que envolvem pesquisa, utilização e fiscalização de agrotóxicos em âmbito nacional. O evento, aberto ao público, será realizado no auditório do MPF em Campo Grande, a partir das 14h, sob a presidência do procurador da República Marco Antonio Delfino de Almeida.

As apresentações serão divididas em duas mesas. A primeira contará com representantes do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg), da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MS), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

A segunda mesa será composta por representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Além de exposições dos componentes das mesas, a audiência estará aberta para considerações de qualquer participante que estiver interessado. Também será destinado um intervalo de tempo específico para questionamentos.

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