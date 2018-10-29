Pela 18ª vez, Bonito ganha título de Melhor Destino de Ecoturismo

Turismo
Prêmio criado há 17 anos elege vencedores em diversas categorias
O município de Bonito é o vencedor - pela 18ª vez - da categoria Melhor Destino de Ecoturismo, no prêmio "O Melhor de Viagem e Turismo" edição 2018/2019, promovido pela revista Viagem e Turismo (Editora Abril), especializada no setor. Os resultados foram divulgados no final da semana passada.
A premiação foi criada há 17 anos contando sempre com a participação dos leitores, que neste ano participaram da escolha nas 23 categorias.
Conheça agora os vencedores:
1 - Top of Mind
CVC
2 - Melhor estado
Santa Catarina
3 - Melhor cidade
Florianópolis
4 - Melhor destino de praia
Florianópolis
5 - Melhor destino de inverno
Gramado
6 - Melhor destino de ecoturismo
Bonito
7 - Melhor Parque Temático no Brasil
Beto Carrero World
8 - Melhor Parque Temático no Exterior
Walt Disney World
9 - Melhor Parque Aquático do Brasil
Beach Park
10 - Melhor país
Estados Unidos
11 - Melhor operadora de turismo
CVC
12 - Melhor operadora de turismo de luxo
Queensberry
13 - Melhor operadora de cursos no exterior
Central de Intercâmbio (CI)
14 - Melhor agência de viagens online
Decolar
15 - Melhor companhia aérea nacional
Azul Linhas Aéreas
16 - Melhor companhia aérea internacional
Emirates
17 - Melhor estação de esqui
Valle Nevado
18 - Melhor navio de cruzeiro
MSC Preziosa
19 - Melhor hotel
Copacabana Palace
20 - Melhor pousada
Maria Bonita (Fernando de Noronha)
21 - Melhor resort
Costão do Santinho
22 - Melhor hotel-fazenda
Fazenda Park Hotel (Gaspar)
23 - Melhor hostel
Che Lagarto (rede)
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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