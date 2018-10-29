Pela 18ª vez, Bonito ganha título de Melhor Destino de Ecoturismo

O município de Bonito é o vencedor - pela 18ª vez - da categoria Melhor Destino de Ecoturismo, no prêmio "O Melhor de Viagem e Turismo" edição 2018/2019, promovido pela revista Viagem e Turismo (Editora Abril), especializada no setor. Os resultados foram divulgados no final da semana passada.

A premiação foi criada há 17 anos contando sempre com a participação dos leitores, que neste ano participaram da escolha nas 23 categorias.

Conheça agora os vencedores:

1 - Top of Mind

CVC

2 - Melhor estado

Santa Catarina

3 - Melhor cidade

Florianópolis

4 - Melhor destino de praia

Florianópolis

5 - Melhor destino de inverno

Gramado

6 - Melhor destino de ecoturismo

Bonito

7 - Melhor Parque Temático no Brasil

Beto Carrero World

8 - Melhor Parque Temático no Exterior

Walt Disney World

9 - Melhor Parque Aquático do Brasil

Beach Park

10 - Melhor país

Estados Unidos

11 - Melhor operadora de turismo

CVC

12 - Melhor operadora de turismo de luxo

Queensberry

13 - Melhor operadora de cursos no exterior

Central de Intercâmbio (CI)

14 - Melhor agência de viagens online

Decolar

15 - Melhor companhia aérea nacional

Azul Linhas Aéreas

16 - Melhor companhia aérea internacional

Emirates

17 - Melhor estação de esqui

Valle Nevado

18 - Melhor navio de cruzeiro

MSC Preziosa

19 - Melhor hotel

Copacabana Palace

20 - Melhor pousada

Maria Bonita (Fernando de Noronha)

21 - Melhor resort

Costão do Santinho

22 - Melhor hotel-fazenda

Fazenda Park Hotel (Gaspar)

23 - Melhor hostel

Che Lagarto (rede)