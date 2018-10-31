Deputado apresenta indicação para atender o município de Bonito e Guia Lopes da Laguna

Na sessão plenária desta terça-feira (30) o deputado estadual Barbosinha (DEM) apresentou indicação ao Sr. Helianey Paulo da Silva, Secretário de Estado de Infraestrutura (SEINFRA), solicitando a pintura da sinalização horizontal, no trecho da Rodovia MS-382, que liga o município de Bonito a Guia Lopes da Laguna - MS.

A sinalização horizontal é muito importante para a garantia da segurança dos motoristas e pedestres que utilizam as rodovias do Estado, esse tipo de sinalização viária se caracteriza por utilizar linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.

Segundo o deputado Barbosinha, conforme relatos da população o trecho da Rodovia MS-382 está com a sinalização horizontal praticamente inexistente devido a falta de manutenção (pintura), fato este que está colocando a vida dos motoristas que ali trafegam em risco, principalmente no período noturno.

"A indicação nos foi encaminhada pelo Carlos Humberto Inastoque Silva, morador de Bonito, e tem como objetivo organizar a circulação de veículos e pessoas nas vias públicas, a sinalização horizontal é muito importante pois organiza visualmente o trânsito, consequentemente garantindo mais segurança aos usuários.", completou Barbosinha.