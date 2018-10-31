Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:11

Buscar

Últimas notícias
X

Nascimentos

MS tem segundo maior crescimento no número de nascimentos em 2017

Os homens são maioria entre os nascimentos no ano passado

Renan Nucci

Publicado em 31/10/2018 às 13:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nasceram 48.036 pessoas em Mato Grosso do Sul no ano passado, o que representou aumento de 6,3% em relação a 2016. O índice de crescimento no Estado foi o segundo maior do Brasil, perdendo apenas para Tocantins. Os dados são de levantamento de Registro Civil do IBGE divulgado nesta quarta-feira (31.10).

Os homens são maioria entre os nascimentos no ano passado: 24.702. Os meses de maio e março tiveram a maior concentração de nascidos, com 4.330 e 4.221, respectivamente. Do total de nascimentos no Estado, 15.473 foram em Campo Grande.

Em primeiro no ranking nacional, Tocantins teve aumento de 9% no número de nascimentos no ano passado em comparação com 2016. A média nacional foi de 2,6%.

Com relação à idade da mãe na data do parto, a maioria dos nascimentos registrados em 2017 concentravam-se na faixa etária de 20 a 29 anos de idade, com total de 23.309. Se comparado a 2016, os maiores crescimentos foram nos grupos etários de 30 a 39 anos de idade, passando de 509 para 582, e de 50 anos ou mais de idade, subindo de 41 para 53 nascidos.

Casamentos e divórcios

Mato Grosso do Sul aparece com a maior taxa de divórcio do Brasil, considerando o cálculo da divisão do número de divórcios pelo número de habitantes, multiplicando-se o resultado por 1.000. Para a pesquisa, foram considerados os divórcios das pessoas de 20 anos ou mais de idade concedidos em 1ª instância ou realizados por escrituras extrajudiciais.

O número de divórcios consensuais concedidos em 1ª instância ou por escritura aumentou 11,5% em Mato Grosso do Sul, somando 6.808 no ano passado. Em Campo Grande foram 3.496.

O tempo médio de duração do casamento caiu de 18 anos para 11,6 anos em uma década (entre 2007 e 2017). O levantamento considera para cálculo o intervalo entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio.

Em contrapartida, a taxa de nupcialidade legal no Estado, ou seja, de registros de casamentos entre a população em idade de casar (15 anos ou mais de idade) é a 5ª maior do País. Para cada 1.000 habitantes em idade de casar, 7,96 uniram-se por meio do casamento legal em 2017. No Brasil, a média é de 6,6 pessoas unidas em casamento.

Em relação ao número de casamentos, houve redução de 4,6% em 2017 Mato Grosso do Sul, de 17.447 para 16.650. No entanto, o número de casamentos registrados entre cônjuges do mesmo sexo masculino aumentou de 32 para 44 no ano passado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo