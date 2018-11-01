Jiboia é capturada por bombeiros em banheiro de residência

Uma jiboia foi capturada pelo Corpo de Bombeiros no banheiro de uma residência de Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande, na manhã de quarta-feira (30).

A cobra de um menos de um metro e meio de comprimento não estava ferida, não machucou ninguém e foi solta em uma área de mata nativa.

Segundo os bombeiros, uma outra jiboia também foi capturada em uma casa do município. Dessa vez, o animal estava no quintal.

A cobra também tinha menos de um metro e meia de comprimento e foi solta em mata nativa.