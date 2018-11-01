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No Dia de Finados órgãos e instituições estaduais suspendem o atendimento

Muitos órgãos e instituições funcionarão só até hoje, retomando s atividades na segunda-feira (5.11)

Renan Nucci

Publicado em 01/11/2018 às 17:11

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Com o feriado de Finados, nessa sexta-feira (2.11), o fim de semana será prolongado em Mato Grosso do Sul. Muitos órgãos e instituições funcionarão só até hoje, retomando s atividades na segunda-feira (5.11).

Hemosul

O Hemosul de Campo Grande vai suspender os atendimentos na sexta-feira, mas no sábado (3.11) o funcionamento será em horário normal, das 7h ao 12h. No interior, somente na semana que vem. 

Fácil

Neste feriado, os Fáceis (Centrais de Atendimento ao Cidadão) também não terão expediente. O atendimento só voltará ao normal na segunda-feira (5.11) nas unidades dos terminais General Osório, Guaicurus e Aero Rancho, onde o horário de funcionamento é das 8h às 16h. Na unidade do shopping Bosque dos Ipês o atendimento acontece das 10h às 22h (determinados serviços encerram às 19h).

Detran

As agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) ficarão fechadas amanhã. Para os que precisam dos serviços do Detran, a orientação é buscar as unidades até esta quinta-feira (1º.11) ou só a partir da semana que vem.

Agenfas

As Agências Fazendárias (Agenfas) também não funcionam no feriado em nenhum dos municípios onde estão em atividade. O atendimento volta ao normal na segunda-feira (5.11).

Publicação do Diário Oficial do Estado, em janeiro de 2018, estabeleceu 10 dias de “ponto facultativo para os órgãos e entidades da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo”, conforme os feriados nacionais e/ou municipais. Os serviços públicos considerados essenciais devem ser garantidos por meio de escalas de serviço ou de plantão.

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