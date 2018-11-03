Bonito e Jardim conquistam prêmios de melhor destino de ecoturismo e de sustentabilidade

Bonito, um dos mais importantes destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, foi eleito pela 15ª vez o “Melhor Destino de Ecoturismo” do Brasil. Realizado há 17 anos, o prêmio O Melhor de Viagem e Turismo é concedido através de votação de leitores e júri especializado da revista publicada pela editora Abril. São 25 categorias concorrentes que contemplam os melhores destinos, produtos e serviços relacionados ao setor de viagem e turismo, tanto nacionais quanto internacionais.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, o destino é merecedor do prêmio. “Essa conquista de Bonito não é só pelas belezas naturais. Esse prêmio corrobora que Bonito é o destino de ecoturismo mais organizado do País, pois o diferencial dele em relação a outros destinos de ecoturismo é a organização de sua gestão”, salienta.

Localizado há cerca de 280 Km da capital sul-mato-grossense, Bonito se tornou referência mundial em turismo responsável e sustentável. Considerado polo de ecoturismo, o município destaca-se como o principal da região Bonito – Serra da Bodoquena, que é destino de ecoturismo, aventura com preservação ambiental, gestão pública focada na sustentabilidade e capacidade de carga controlada. O voucher único, sistema desenvolvido pelo município de Bonito para monitoramento da capacidade de carga e que é modelo no mundo todo, é um dos responsáveis pela organização da atividade aliado à profissionalização da gestão e equipamentos turísticos.

O destino surpreende pelas belíssimas paisagens naturais, rios de águas cristalinas, praias de águas doces, cachoeiras, cavernas, grutas, dolinas e abismos, além da rica fauna composta principalmente por animais aquáticos, como peixes e jacarés, além de pássaros. Confira o dossiê sobre Bonito, produzido pela revista, com informações de como chegar, onde ficar, o que fazer, sobre a gastronomia e algumas dicas.

Prêmio Nacional de Sustentabilidade

Dois atrativos turísticos do município de Jardim, a cerca de 70 Km de Bonito, conquistaram o prêmio Braztoa de Sustentabilidade no dia 26 de outubro, em Ilhabela (SP). Foram premiados o Recanto Ecológico Rio da Prata e a Lagoa Misteriosa na categoria Parceiros do Turismo, com a iniciativa “Na pegada da sustentabilidade: o modelo de gestão de ecoturismo do Recanto Ecológico Rio Da Prata e Lagoa Misteriosa (Jardim-MS)”. O prêmio Braztoa teve nesta 7ª edição um total de 143 inscritos, 75 projetos apresentados e 18 finalistas.

A adoção de práticas na busca de um caminho sustentável, como reciclagem dos resíduos sólidos, produção de horta orgânica, viveiro de mudas, criação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) na propriedade, visitação de mínimo impacto ambiental, sistema de gestão de segurança certificado são algumas das ações desenvolvidas nos atrativos.

“Este prêmio conquistado pelos atrativos Rio da Prata e Lagoa Misteriosa simboliza a organização de toda a região de Bonito – Serra da Bodoquena. A questão da sustentabilidade e normas de segurança são tratados com muito respeito e responsabilidade. Não tenho dúvidas que é uma conquista muito justa,” finaliza Wendling.