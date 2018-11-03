Com tantas opções para ecoturismo, MS tem excelentes destinos para viagem no feriado

Mato Grosso do Sul é considerado o estado mais hospitaleiro do País, de acordo com a avaliação de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2017, e é também um dos melhores destinos de ecoturismo do mundo. Com tantos atrativos naturais, como Pantanal e o município de Bonito, o Estado oferece opções que vão desde turismo de aventura até passeios mais tranquilos.

Para preparar o roteiro bastam alguns dias livres na agenda. Então, conheça algumas das muitas opções de passeio e aproveite o fim de semana prolongado devido ao feriado do dia 2 de novembro.

Bonito e o Pantanal fazem parte de rotas mundialmente conhecidas, mas outras cidades também oferecem turismo com balneários, parques naturais, sítios arqueológicos, cachoeiras, rios, caminhadas, cavalgadas, grutas, observação de aves e outras dezenas de atividades. Entre os municípios de destaque estão Alcinópolis, Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Jardim, Miranda, Piraputanga e Rio Verde de Mato Grosso.

Coxim

Um dos principais pontos de pesca de água-doce do Brasil, o município de Coxim atrai milhares de turistas e pescadores amadores que buscam os rios Taquari, Coxim, Jauru e Piquiri. A cidade também oferece as famosas cachoeiras do Salto e Palmeiras, além de rios, serras e parte do Pantanal.

Costa Rica

Além dos parques naturais repletos de cachoeiras, Costa Rica possui também a curiosa lagoa Água Santa do Paraíso, onde quando qualquer objeto ou pessoa lançados em seu interior não afundam e logo são arremessados para cima.

Corumbá

No município de Corumbá, um dos mais antigos do Estado, as belezas naturais e os atrativos são inúmeros. Corumbá é a maior cidade pantaneira do Estado, muito procurada também por causa da pesca esportiva e passeios fluviais. Lá, o turista encontra desde o famoso passeio de chalana até a Estrada Parque, onde o turista pode observar os animais bem de perto.

Bonito

Eleito em 2017, pela 14ª vez, como o melhor destino de ecoturismo do Brasil, a cidade de Bonito é mundialmente reconhecida no mundo por suas atrações naturais como cachoeiras, grutas, cavernas, mergulhos em rios de águas transparentes e outras dezenas de atividades.

O município integra o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena e oferece muitos passeios, alguns já bem conhecidos no País como a Gruta do Lago Azul e a flutuação no rio Sucuri.

Além de todos os passeios que podem ser feitos dentro do município, existem os que estão localizados nas regiões próximas, como a Lagoa Misteriosa, distante a 30 quilômetros de Jardim e 50 quilômetros de Bonito. A Lagoa é umas das cavernas inundadas mais profundas do Brasil (atingindo mais de 220 metros), com águas transparentes e paredões rochosos; uma experiência singular.

Pantanal

A maior planície alagável do mundo, o Pantanal sul-mato-grossense abrange as cidades de Aquidauana, Bodoquena, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora. Estendendo-se até o território boliviano, argentino e paraguaio, o Pantanal possui imensa diversidade e riqueza, tanto de espécies animais quanto vegetais, sendo, inclusive, considerado o bioma que abriga o maior número de aves do continente.