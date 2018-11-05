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Governador garante apoio estadual a eventos em Bonito

Reinaldo lembra ainda que MS detém dois terços do território do pantanal, considerado patrimônio da humanidade e reserva da biosfera

Renan Nucci

Publicado em 05/11/2018 às 18:24

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Com o objetivo de apoiar a captação de eventos nacionais para o município, o governador Reinaldo Azambuja enviou no mês de outubro ofícios a três instituições assegurando o apoio institucional do Governo do Estado aos eventos realizados em Bonito, destacando também que a cidade dispõe de toda a infraestrutura necessária para acolher eventos de grande porte.

Os ofícios foram enviados ao presidente da Sociedade Brasileira de Física, Marcos Assunção Pimenta, apoiando a realização do "43º Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física", em 2020; ao presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, José Carlos Moura Jorge, em apoio à realização do "XXXVIII Congresso Brasileiros de Arritmias Cardíacas", em 2021, e ao presidente da Sociedade Brasileira de Coluna, Edson Pudles, para a realização - também em Bonito - do "Congresso Brasileiro de Coluna", em 2023.

No documento o governador ressalta que Bonito reúne os pré-requisitos necessários para sediar eventos de grande envergadura, incluindo uma excelente rede hoteleira, restaurantes de diversas categorias, aeroporto, locadora de automóveis, agências de viagens e um Centro de Convenções com capacidade para atender eventos de grande magnitude, entre outras infraestruturas porventura necessárias.

Os ofícios lembram ainda que Mato Grosso do Sul detém dois terços do território do pantanal, que é considerado patrimônio da humanidade e reserva da biosfera.

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