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TRE retoma serviço de cadastramento biométrico nesta segunda-feira

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/11/2018 às 11:41

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Passado o período das Eleições, a Justiça Eleitoral retoma nesta segunda-feira (5) serviços aos eleitores, como o cadastramento biométrico, que estava fechado desde maio de 2018.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), nos cartórios eleitorais da capital e no interior do Estado, voltam a ser disponibilizados ao eleitor os serviços de primeiro título, cadastramento biométrico, transferência de domicílio eleitoral, revisão dos dados cadastrais e emissão de segunda via do título.

Para ter acesso aos serviços, o eleitor deve levar a via original e uma cópia de um documento de identificação com foto e comprovante de residência. Os homens maiores de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, também devem apresentar comprovante de quitação do serviço militar.

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