Condutora perde controle da direção e tomba veículo na BR-262

Equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá foi mobilizada por volta das 10h15 desta quarta-feira (07) para atender acidente ocorrido no entroncamento da BR-262 com o Anel Viário, distante aproximadamente 10 quilômetros da área urbana de Corumbá.

Caminhonete conduzida por uma mulher de 32 anos, tombou quando ela fazia o retorno no cruzamento. De acordo com os bombeiros, chovia muito na hora do acidente. Além da motorista, que não se feriu, um homem de 29 anos também estava no veículo. Ele sofreu escoriações nos braços, mas recusou atendimento.