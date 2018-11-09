Famílias de Terenos realizam o sonho da casa própria

Vinte e sete famílias de Terenos realizaram o sonho da casa própria nesta sexta-feira (9.11). As moradias foram entregues pelos governos federal, estadual e municipal no conjunto Habitacional Armando Lúcio Nantes.

“A construção é de primeira. As casas têm muita qualidade”, observou o prefeito Sebastião Donizete Barraco. Construídas pelo Programa Habitacional Financiado e Subsidiado FGTS, as residências têm dois quartos, sala/cozinha e banheiro.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 1,8 milhão no residencial. A coordenadora de Apoio Administrativo da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Ilda Miglioli, destacou a importância do programa FGTS Subsidiado. “Só existe em Mato Grosso do Sul. Estamos conseguindo entregar muitas casas em muitas cidades. Isso graças aos municípios parceiros que fazem a doação dos terrenos”, contou.

Ainda para 2018 estão previstas as entregas de outras 64 unidades habitacionais em Terenos. O Projeto de Assentamento Sete de Setembro já está com mais de 90% das obras concluídas. A previsão é que a entrega ocorra ainda em novembro.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, e representantes da Caixa Econômica Federal também participaram da entrega das moradias.