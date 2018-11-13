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Saúde

Prefeitura de Bodoquena realiza ações com foco no Novembro Azul

Objetivo é a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata

Renan Nucci

Publicado em 13/11/2018 às 15:04

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A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Saúde, disponibiliza aos homens, de 19 a 22 de novembro, uma programação voltada ao Novembro Azul, campanha de conscientização realizada durante o mês de novembro, dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Confira a programação das atividades:

Exame de glicemia e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais

Data: 19/11, segunda-feira

Horário: das 7h às 11, das 13h às 16h30 e das 18h às 21h

Local: UBS Maria Rita Sena Campos

Endereço: Rua Manoel de Pinho, 435 - Centro

 

Exame de glicemia, consulta médica e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais

Data: 20/11, terça-feira

Horário: das 7h às 11, das 13h às 16h30 e das 18h às 21h

Local: ESF 3

Endereço: Rua Miguel José Fagundes, 10 - Loteamento José Eduardo Gonçalves

 

Exame de glicemia, consulta médica e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais

Data: 20/11, terça-feira

Horário: das 7h às 11 e das 13h às 16h30

Local: Posto de Saúde São Jose (Morraria do Sul)

Endereço: Rua Projetada, S/N - Distrito Morraria do Sul

 

Exame de glicemia, consulta médica e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais

Data: 21/11, quarta-feira

Horário: das 7h às 11, das 13h às 16h30 e das 18h às 21h

Local: ESF 1

Endereço: Rua José Miralha, S/N - Vila Nova Esperança

 

Exame de glicemia, consulta médica e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais

Data: 22/11, quinta-feira

Horário: das 7h às 11 e das 13h às 16h30

Local: Posto de Saúde Juarez Atanázio (Sumatra)

Endereço: Assentamento Sumatra

 

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