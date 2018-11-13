Prefeitura de Bodoquena realiza ações com foco no Novembro Azul

Saúde
Objetivo é a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata
A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Saúde, disponibiliza aos homens, de 19 a 22 de novembro, uma programação voltada ao Novembro Azul, campanha de conscientização realizada durante o mês de novembro, dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Confira a programação das atividades:
Exame de glicemia e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais
Data: 19/11, segunda-feira
Horário: das 7h às 11, das 13h às 16h30 e das 18h às 21h
Local: UBS Maria Rita Sena Campos
Endereço: Rua Manoel de Pinho, 435 - Centro
Exame de glicemia, consulta médica e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais
Data: 20/11, terça-feira
Horário: das 7h às 11, das 13h às 16h30 e das 18h às 21h
Local: ESF 3
Endereço: Rua Miguel José Fagundes, 10 - Loteamento José Eduardo Gonçalves
Exame de glicemia, consulta médica e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais
Data: 20/11, terça-feira
Horário: das 7h às 11 e das 13h às 16h30
Local: Posto de Saúde São Jose (Morraria do Sul)
Endereço: Rua Projetada, S/N - Distrito Morraria do Sul
Exame de glicemia, consulta médica e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais
Data: 21/11, quarta-feira
Horário: das 7h às 11, das 13h às 16h30 e das 18h às 21h
Local: ESF 1
Endereço: Rua José Miralha, S/N - Vila Nova Esperança
Exame de glicemia, consulta médica e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais
Data: 22/11, quinta-feira
Horário: das 7h às 11 e das 13h às 16h30
Local: Posto de Saúde Juarez Atanázio (Sumatra)
Endereço: Assentamento Sumatra
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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