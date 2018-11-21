Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:17

Buscar

Últimas notícias
X

Ordem

Mansour Karmouche é reeleito Presidente da OAB/MS

Cerca de 9 mil advogados foram às urnas ontem em todo o Estado

Renan Nucci

Publicado em 21/11/2018 às 14:39

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com 45,82% (4.039) dos votos, a Chapa 22, Presidida pelo atual Presidente Mansour Elias Karmouche venceu as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) nesta terça-feira (20). Cerca de 9 mil advogados foram às urnas hoje em todo o Estado. 

O segundo lugar na disputa ficou com o Advogado Jully Heyder (27,62% - 2.435) e o terceiro lugar com a Advogada Rachel Magrini (26,56% - 2341). Foram registrados 147 votos brancos e 132 nulos. 

Além do Presidente reeleito, a Diretoria para o triênio 2019/21 terá a seguinte formação, o Vice-Presidente Gervásio Alves de Oliveira Júnior, o Secretário-Geral Stheven Razuk, a Secretária-Geral Adjunta Eclair Nantes e o Diretor-Tesoureiro Marco Rocha. A Caixa de Assistência (CAAMS) será presidida pelo atual Presidente José Armando Amado.

A Presidente da Comissão Eleitoral OAB/MS 2018, Telma Marcon destacou a tranquilidade do pleito deste ano. 

“Há muito tempo não víamos uma eleição tão tranquila, tanto na organização, como no respeito entre os candidatos. Agora é torcer e apoiar a diretoria eleita para que façam uma excelente administração”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo