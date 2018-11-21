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Sicredi elege Shinomata como primeiro conselheiro independente

Ele passa a compor o Conselho de Administração da SicrediPar e do Banco Cooperativo Sicredi

Renan Nucci

Publicado em 21/11/2018 às 16:13

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O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,9 milhões de associados e atuação em 22 estados e no Distrito Federal – passa a contar com um conselheiro independente na composição do Conselho de Administração da SicrediPar, Holding que controla as decisões estratégicas do Sistema, e do Banco Cooperativo Sicredi. Walter Oti Shinomata, profissional com ampla experiência no mercado financeiro, tendo também atuação no segmento de cooperativismo, foi eleito para o exercício até 2021.

“O Sicredi está dando mais um passo pioneiro em sua história, exemplo que tende a ser seguido pelo cooperativismo. Me sinto honrado e motivado com esse desafio”, garante Shinomata. Para o presidente da SicrediPar, da Central PR/SP/RJ, e conselheiro do Conselho Mundial das Cooperativas (Woccu), Manfred Alfonso Dasenbrock, este é um avanço que amplia a pluralidade nas decisões e demonstra o amadurecimento da instituição. “Nós já somos referência, inclusive internacional, dentro do cooperativismo de crédito e a atuação do Walter vai ao encontro das melhores práticas. Nosso novo modelo de processo decisório vai gerar uma visão ainda mais positiva do mercado sobre as nossas cooperativas”, contextualiza.

De acordo com o presidente-executivo do Banco Cooperativo Sicredi, João Tavares, a chegada do novo conselheiro fortalece os principais pilares de governança do Sicredi. “É um acréscimo do ponto de vista do relacionamento com instituições e entidades, além de nos engrandecer com a inclusão de uma visão externa, trazendo uma capacidade maior de autocrítica e reforçando a nossa credibilidade, que é gerada não só pelos nossos números, mas também pela robustez do processo de governança”, resume.

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