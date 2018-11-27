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Governo divulga resultado preliminar do exame de saúde dos concursos da PM e Bombeiros

Prazo para recurso vai até amanhã, às 17 horas

Renan Nucci

Publicado em 27/11/2018 às 15:57

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Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (27.11) traz editais com o resultado preliminar do exame de saúde dos concursos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (BMMS).

De acordo com a Comissão Organizadora, ao todo 1.746 pessoas participaram da terceira fase dos certames. Da PMMS foram 1.183 candidatos, dos quais 729 foram considerados aptos pela junta médica, 452 inaptos e 2 ausentes.

Do grupo com 563 candidatos que concorrem às vagas ofertadas no concurso para Bombeiro Militar, 344 foram considerados aptos, 213 inaptos e 6 não compareceram ao exame.

Os candidatos poderão consultar o motivo de sua inaptidão e interpor recurso administrativo por discordância do resultado, acessando a área do candidato através do site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino, e a Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems) no período das 8h do dia 27 de novembro, às 17h do dia 28 de novembro de 2018 (horário de MS).

O resultado final dos recursos será publicado no dia 3 de dezembro, junto com a convocação para a fase de aptidão física prevista para acontecer de 8 a 12 de dezembro.

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