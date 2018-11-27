Reinaldo Azambuja entrega viaturas para PM e anuncia aquisição de outras 50

Sete viaturas e um caminhão guincho adquiridos pelo Governo do Estado com recursos de multas de trânsito foram distribuídas à Polícia Militar nesta terça-feira (27.11). Os veículos vão integrar batalhões das cidades de Amambai, Brasilândia, Bonito, Camapuã, Cassilândia, Coxim, Jardim e Sonora.

Ao entregar os automóveis, o governador Reinaldo Azambuja anunciou que outros 50 serão repassados às forças policiais nas primeiras semanas de 2019. “Para melhorar cada vez mais a qualidade da prestação de serviço das nossas corporações”, avaliou o governador.

Reinaldo Azambuja destacou que mais de 795 viaturas foram adquiridas e entregues em seu primeiro mandato. “Todas as instituições de segurança pública receberam viaturas novas. Todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul foram beneficiados”, reforçou o governador.

“Esse é um legado que o governador Reinaldo Azambuja vai deixar para os municípios pequenos de Mato Grosso do Sul. Foi na gestão dele que cidades do interior receberam viaturas novas. Antes, só tínhamos viaturas sucateadas”, afirmou o prefeito de Camapuã, Delano Huber.

Convênio

Foram investidos mais de R$ 900 mil nos oito veículos entregues hoje – sete caminhonetes de patrulhamento e um caminhão guincho. Amambai recebeu o maior veículo. Todos foram comprados com recursos originários de multas de trânsito aplicadas no ano de 2017.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, os municípios beneficiados com os automóveis possuem convênio com o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) – atendendo regra do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

“Esse convênio busca dar qualidade no trânsito e promover a proteção da vida”, explicou Videira. Ao todo, 57 municípios de Mato Grosso do Sul podem receber viaturas adquiridas com recursos das multas.

Do total dos recursos arrecadados com as penalidades, 60% são repassados aos municípios onde estão emplacados os veículos, 10% são destinados ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e 30% à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que investe em melhorias nos serviços prestados em todas as cidades, conforme determina a lei.

Equipamento Antibomba

No ato de entrega das viaturas, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apresentou o kit robô antibomba. Com valor estimado de R$ 3 milhões, o equipamento foi cedido recentemente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ). “Uma luta antiga concretizada agora”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta,

Voltado para operações que envolvem bombas e explosivos, o kit é composto de um robô Icor pequeno porte, 02 trajes blindados, um canhão disruptor, cordas, ganchos, 02 máscaras e mochilas de proteção respiratória, 72 cartuchos de canhão 20mm e um raio-x portátil.

Também estiveram presentes na cerimônia, realizada na Governadoria, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica de MS, Eduardo Riedel; o diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka; os deputados estaduais Barbosinha, Eduardo Rocha, Enelvo Felini, Maurício Picarelli, Onevam de Matos e Paulo Corrêa; os deputados estaduais eleitos Antônio Vaz, Coronel Davi e Jamilson Name; e prefeitos e vereadores dos municípios beneficiados.