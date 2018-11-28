Concurso para PRF abre inscrições na segunda com salários de R$ 9,4 mil

Oportunidade
O certame será realizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos)
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) abre na segunda-feira (3) inscrições de concurso público com 500 vagas para nível superior. O salário oferecido é de R$ 9.473,57 - incluindo auxílio-alimentação de R$ 458.
O concurso será composto por oito etapas: prova objetiva, prova discursiva, exame de capacidade física, avaliações de saúde, avaliação psicológica, prova de títulos, investigação social e curso de formação profissional. Para Mato Grosso do Sul, são oferecidas 35 vagas. A oportunidade é para o cargo de policial rodoviário federal.
Além do Estado, as vagas disponíveis são para o Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins.
As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) até às 18h do dia 18 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até o dia 15 de janeiro de 2019. (Veja o edital) Segue, abaixo, o quadro com a quantidade de vagas disponíveis em cada Estado.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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