Acadêmica faz documentário sobre padroeira de Ladário e recebe Moção da Assembleia

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul votaram e aprovaram Moção de Congratulação à acadêmica de Jornalismo, Paula Andréia Marques Navarro. Ela é de família ladarense e conclui o curso este ano no campus de Campo Grande, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Paula está sendo homenageada pela Assembleia Legislativa, pelo documentário “Enredo de Fé – Festa da Padroeira de Ladário”.

A moção, proposta pelo presidente do Legislativo Estadual, deputado Junior Mochi (MDB), garante reconhecimento pela ênfase dada à cultura, folclore e história de Ladário, município de pouco mais de 22 mil habitantes que fica na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul, na fronteira oeste do Brasil. O vídeo foi apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e ressalta a história de Nossa Senhora dos Remédios, desde sua chegada à cidade até a fé de seus seguidores que acreditam ser ela uma santa milagrosa.

“O mais difícil pra mim foi fazer esse documentário com apenas 22 minutos. As pessoas começam a falar de Nossa Senhora dos Remédios e não param, têm muita fé, confiança sem igual na santa”, explicou Paula ao dizer que as entrevistas que fez, duraram, em média, 40 minutos. Ela ouviu o pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios e fiéis, entre eles, Nivaldo Paes, que tem a ata da chegada da santa a Ladário, datada de 1992.

O trabalho chamou a atenção da banca examinadora. Entre as professoras estava Débora Alves, que também foi orientadora de Paula Navarro na preparação do trabalho. Edvânia Freitas, que já foi superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Corumbá, e Rose Pinheiro, foram as outras duas examinadoras.

Na proposição da moção, Mochi ressaltou: “Os deputados desta Casa de Leis entendem ser um verdadeiro dever daqueles que se encontram no Exercício do Poder Público, que tem por finalidade primordial a formação do Bem Comum, reconhecer e valorizar as instituições, os acontecimentos e as personalidades que por suas ações e atividades, exaltam e engrandecem o nosso Mato Grosso do Sul, enchendo o nosso povo de orgulho”.

Ele também discorreu sobre a importância da festa, hoje uma das 20 maiores manifestações culturais do Estado de Mato Grosso do Sul, e a importância do trabalho para a história: “...o projeto tem grande relevância para Ladário, pois, até então, não havia grande fonte documental que contasse sobre a festa em si, como ela é e a razão porque acontece”.