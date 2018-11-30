Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:20

Buscar

Últimas notícias
X

Fé & Cultura

Acadêmica faz documentário sobre padroeira de Ladário e recebe Moção da Assembleia

Paula registrou toda a festa religiosa e a devoção à Nossa Senhora dos Remédios

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/11/2018 às 15:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul votaram e aprovaram Moção de Congratulação à acadêmica de Jornalismo, Paula Andréia Marques Navarro. Ela é de família ladarense e conclui o curso este ano no campus de Campo Grande, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Paula está sendo homenageada pela Assembleia Legislativa, pelo documentário “Enredo de Fé – Festa da Padroeira de Ladário”.

A moção, proposta pelo presidente do Legislativo Estadual, deputado Junior Mochi (MDB), garante reconhecimento pela ênfase dada à cultura, folclore e história de Ladário, município de pouco mais de 22 mil habitantes que fica na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul, na fronteira oeste do Brasil. O vídeo foi apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e ressalta a história de Nossa Senhora dos Remédios, desde sua chegada à cidade até a fé de seus seguidores que acreditam ser ela uma santa milagrosa.

“O mais difícil pra mim foi fazer esse documentário com apenas 22 minutos. As pessoas começam a falar de Nossa Senhora dos Remédios e não param, têm muita fé, confiança sem igual na santa”, explicou Paula ao dizer que as entrevistas que fez, duraram, em média, 40 minutos. Ela ouviu o pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios e fiéis, entre eles, Nivaldo Paes, que tem a ata da chegada da santa a Ladário, datada de 1992.

O trabalho chamou a atenção da banca examinadora. Entre as professoras estava Débora Alves, que também foi orientadora de Paula Navarro na preparação do trabalho. Edvânia Freitas, que já foi superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Corumbá, e Rose Pinheiro, foram as outras duas examinadoras.

Na proposição da moção, Mochi ressaltou: “Os deputados desta Casa de Leis entendem ser um verdadeiro dever daqueles que se encontram no Exercício do Poder Público, que tem por finalidade primordial a formação do Bem Comum, reconhecer e valorizar as instituições, os acontecimentos e as personalidades que por suas ações e atividades, exaltam e engrandecem o nosso Mato Grosso do Sul, enchendo o nosso povo de orgulho”.

Ele também discorreu sobre a importância da festa, hoje uma das 20 maiores manifestações culturais do Estado de Mato Grosso do Sul, e a importância do trabalho para a história: “...o projeto tem grande relevância para Ladário, pois, até então, não havia grande fonte documental que contasse sobre a festa em si, como ela é e a razão porque acontece”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo