Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:20

Buscar

Últimas notícias
X

Segurança

Operação de fim de ano terá policiamento aéreo na Capital e no interior

As tropas do Corpo de Bombeiros e a equipes da Polícia Civil também ganharão reforço

Renan Nucci

Publicado em 03/12/2018 às 14:19

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tradicional na Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, a operação Boas Festas organizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) tem duas novidades em 2018: aumento do efetivo de todas as instituições e policiamento aéreo em Campo Grande e no interior. “Aumenta a sensação de segurança”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja nesta segunda-feira (3.12).

O secretário da Sejusp, Antônio Carlos Videira, explicou que o helicóptero da Polícia Militar será utilizado na Capital e em municípios do interior para apoiar as operações terrestres. Ao todo, a PM vai aumentar em 5,5 mil o efetivo nas ruas de todo o Mato Grosso do Sul. Mil ficarão em Campo Grande. “São policiais do administrativo e do judiciário que vão reforçar o trabalho ostensivo”.

As tropas do Corpo de Bombeiros e a equipes da Polícia Civil também ganharão reforço. Serão mais 200 bombeiros militares e 300 policiais civis atuando nas ruas da Capital. “Também terá aumento a Perícia e os destinatários da Segurança Pública, que são a Agepen e as Uneis. Isso para que possam imprimir celeridade na destinação do produto: droga apreendida e pessoas presas”, disse o secretário.

Operação Boas Festas

Serão 32 dias de policiamento especial de fim de ano que começa hoje e segue até o dia 4 de janeiro de 2019.  “Esse reforço é importante por causa da grande circulação de dinheiro no comércio – 13° salário do setor público e da iniciativa privada . Com esse aumento no efetivo damos uma segurança maior aos cidadãos que vão às compras de Natal e Ano Novo”, pontuou Reinaldo Azambuja.

Levantamentos estatísticos definiram os locais que receberão atenção maior. Na Capital, o quadrilátero central e grandes corredores de comércio em bairros serão contemplados. Entre eles estão as avenidas Euclides da Cunha, Mato Grosso, Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor. “Também tem a área do Nova Lima e outras”, disse o comandante da PM, coronel Waldir Acosta.

Serão feitas rondas ostensivas e ações educativas e preventivas de policiamento comunitário em todos os locais. Policiais ficarão pela cidade com motos, carros e cavalos. “É extremamente necessário para garantir a segurança do lojista e do consumidor. A  segurança aumenta e as pessoas andam com mais tranquilidade”, aprovou o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), João Carlos Polidoro.

Também estiveram presentes no lançamento da operação Boas Festas o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis; o prefeito da Capital, Marquinhos Trad; os deputados estaduais Enelvo Felini e Maurício Picarelli; os deputados estaduais eleitos Coronel Davi e Jamilson Name; o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas; o comandante-geral do BMMS, coronel Joilson Alves do Amaral; o diretor-presidente da Agepen, Aud Chaves; e o superintendente de Assistência Socioeducativas, Celso de Oliveira.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo