Macaco morre eletrocutado ao encostar em fios de 13 mil volts em bairro de Campo Grande

Um macaco-prego adulto morreu eletrocutado ao encostar em fios de alta tensão, na Vila Nasser, em Campo Grande. O animal foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (13) e, conforme testemunhas, o acidente ocorreu horas antes.

A Energisa - concessionária que administra a distribuição de energia elétrica na maior parte do estado - foi acionada e ajudou na retirada, sendo entregue em seguida para a Polícia Militar Ambiental (PMA). Os fios no local são de 13 mil volts.

"Nós solicitamos o apoio, porque envolvia alta tensão e é perigoso. Ele foi levado para o projeto Florestinha, onde atendemos 16.662 crianças, em 13 municípios de Mato Grosso do Sul este ano. Agora, a intenção é taxidermizar [empalhar] e usar na educação ambiental", afirmou ao G1 o tenente-coronel Ednilson Queiroz.