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Edital do concurso para peritos deve ser publicado em janeiro

Atraso seria reflexo de questões legais envolvendo licitações

Renan Nucci

Publicado em 18/12/2018 às 16:21

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Durante agenda pública na manhã desta terça-feira, o secretário de Estado de Administração e Desburocratização Carlos Alberto Assis disse que o edital do concurso público para agentes científicos da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que inicialmente seria publicado neste mês de dezembro, deve ser divulgado em janeiro. Ao todo, são 170 vagas, dentre as quais 40 para perito papiloscopista, 40 para médico legista, 40 para perito criminal e 50 para agentes de polícia científica.

"Está dentro do prazo e deve ser anunciado em janeiro, em função do pouco tempo que tivemos para fazer as contratações. Temos ainda essa demanda para ver  a possibilidade de efetuarmos licitação para as novas empresas que irão fazer os concursos. Isso está na Procuradoria-GEral do Estado, para análise, e estamos aguardando", disse.

O secretário falou ainda sobre as reclamações de alguns candidatos que fizeram neste domingo a prova do concurso para cargo de professor da Rede Estadual de Ensino. Ao todo, 14.370 pessoas se inscreveram e algumas delas questionaram a qualidade e a complexidade das questões, alegando que a banca organizadora pecou em aspectos técnicos, como por exemplo, confundir linha com parágrafo e exigir temas fora do que foi publicado em edital. 

"É natural de quem fez querer achar algum defeito. Mas até agora onde pude operar, não há nada que macule o concurso. Não houverão reclamações [formais], mas é direito procurar o caminho dentro da lei e estamos aptos a resolver [qualquer problema], dentro do que nos cabe. O que buscamos é fazer concurso com transparência e lisura, como os os realizados até agora", pontuou.

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