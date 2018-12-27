Concursos públicos estaduais previstos para este ano foram confirmados para início de 2019

Os concurseiros podem começar 2019 com bastante otimismo para os certames previstos pelo governo do Estado.

A confirmação é do próprio governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), hoje pela manhã.

“Vamos retomar todos os concursos no começo do ano, com os editais para as categorias”, ressaltou.

A justificativa para os certames ainda não terem sido publicados se deve a questão do limite prudencial do governo.

“Mas quando se tem o número de funcionários se aposentando você pode repor realizando concurso”, acrescentou.

Neste ano foram realizadas as provas finais da Polícia Civil e as primeiras fases da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Estes últimos estão com o Teste de Avaliação Física (TAF) suspensos, por tempo indeterminado.

Também houve o concurso para magistrados e na primeira semana serão aplicadas as provas para Assistente de Atividades Educacionais, Agente de Atividades Educacionais, com as funções de Agente de Limpeza e Agente de Merenda.

Estava previsto o concurso para médico legista, agente de polícia científica, papiloscopista e perito criminal da Polícia Civil. Foram autorizadas 170 vagas.