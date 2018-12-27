Concursos públicos estaduais previstos para este ano foram confirmados para início de 2019

Oportunidades
Limite de gastos foi o motivo para os editais não serem publicados
Os concurseiros podem começar 2019 com bastante otimismo para os certames previstos pelo governo do Estado.
A confirmação é do próprio governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), hoje pela manhã.
“Vamos retomar todos os concursos no começo do ano, com os editais para as categorias”, ressaltou.
A justificativa para os certames ainda não terem sido publicados se deve a questão do limite prudencial do governo.
“Mas quando se tem o número de funcionários se aposentando você pode repor realizando concurso”, acrescentou.
Neste ano foram realizadas as provas finais da Polícia Civil e as primeiras fases da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Estes últimos estão com o Teste de Avaliação Física (TAF) suspensos, por tempo indeterminado.
Também houve o concurso para magistrados e na primeira semana serão aplicadas as provas para Assistente de Atividades Educacionais, Agente de Atividades Educacionais, com as funções de Agente de Limpeza e Agente de Merenda.
Estava previsto o concurso para médico legista, agente de polícia científica, papiloscopista e perito criminal da Polícia Civil. Foram autorizadas 170 vagas.
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