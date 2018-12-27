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Pagamento do 13º do Vale Renda será concluído até sábado

São 45 mil famílias no Estado atendidas e que recebem mensalmente R$ 180,00

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/12/2018 às 09:29

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A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) conclui até sábado (29) o pagamento do 13º dos beneficiários do Programa Vale Renda. São 45 mil famílias no Estado atendidas e que recebem mensalmente R$ 180,00. Para alguns, houve atraso na liberação por conta do sistema eletrônico que gera a liberação pelo banco.

Assim que o problema foi detectado, a Sedhast acionou a instituição bancária para que a situação fosse regularizada o mais rápido possível, e a previsão é de que até o fim desta semana todas as famílias tenham recebido o benefício.

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O Programa Vale Renda (PVR), desenvolvido pela Sedhast, atende famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além do benefício pecuniário de R$ 180,00, os participantes recebem cursos de empreendedorismo, para que possam apreender atividades que possibilitem a geração de renda.

Nas Ações Socioeduvativas do Vale Renda, a Sedhast leva para bairros das cidades serviços como corte de cabelo e manicure, primeira carteira de trabalho, linhas de crédito disponíveis pelo Banco do Cidadão, informações sobre o programa Vale Universidade, informações jurídicas e de direitos do consumidor, aferição da pressão arterial, jogos educativos, palestra sobre higiene bucal e alimentação saudável, lazer para crianças, entre outros. E os beneficiários que fizeram os cursos de qualificação profissional podem expor e comercializar os seus produtos, tendo assim, a oportunidade de melhorar a renda familiar. 

Para participar é preciso cumprir critérios estabelecidos pelo PVR, entre os quais renda familiar per capita inferior ou igual a meio salário mínimo, morar no Estado há pelo menos dois anos e não ser beneficiário de outro programa social dos governos federal, estadual ou municipal. É feito o acompanhamento rotineiro do PVR, e as famílias que por algum motivo deixarem de cumprir com alguns dos requisitos são excluídos.

Mensalmente, a Sedhast realiza reuniões socioeducativas, quando os beneficiados pelo Vale Renda assistem palestras e recebem informações sobre serviços públicos, seus direitos e conceitos de cidadania.

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