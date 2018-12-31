PRF multa mais de 4 mil motoristas por excesso de velocidade

RODOVIAS
Fiscalização foi realizada durante operação de Ano Novo
Até agora, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou mais de 4.890 multas de trânsito em Mato Grosso do Sul por excesso de velocidade durante a Operação Ano Novo. O balanço parcial foi divulgado nesta segunda-feira (31). A PRF registrou até agora 6.448 autuações nas rodovias federais do Estado.
A operação teve início à meia-noite do dia 28 deste mês e segue até depois das 23h desta terça-feira (1º). Segundo a PRF, além das autuações, 14 pessoas foram presas por embriaguez ao volante e 11 acidentes foram registrados, sendo desses, 4 pessoas ficaram feridas.A PRF aplicou testes de alcoolemia em 2.402 pessoas.
Foram feitas 6.448 autuações nas rodovias do Estado, a maioria delas por excesso de velocidade. Duzentos e dezoito condutores foram autuados por ultrapassagens indevidas.
Luto
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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