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ACIDENTE FATAL

Mulher morre após colisão entre carro e animal na BR-267

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente

Bruna Aquino

Publicado em 01/01/2019 às 12:30

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Nizete Paulino da Silva, de 61 anos, morreu na noite de ontem (31) após colisão entre veículo e um animal silvestre, na BR-267, entre Nova Casa Verde e Bataguassu. Ela estava como passageira no Ford Fiesta que foi atingido por um animal após colisão com uma caminhonete Hilux.

De acordo com o Nova Notícias, ela seguia junto com um homem e uma criança de 10 anos no veículo, quando um animal acabou sendo atingido pela Hilux. Com o impacto, o animal foi jogado em cima do Fiesta. Nizete morreu na hora, enquanto o condutor ficou com ferimentos leves e a criança saiu ilesa. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos.

Segundo a Polícia, a vítima era dona de casa e seguia com a família para casa, uma fazenda próxima ao local do acidente.

O Corpo de Bombeiros, núcleo de perícias de Nova Andradina e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para atender as vítimas e organizar o tráfego na rodovia.

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