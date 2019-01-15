Corregedoria vem a MS para avaliar atendimento do Ministério Público

Estado
A Corregedoria Nacional quer saber se as instituições estão estruturadas para atender às carências sociais
Os serviços prestados pelo Ministério Público em Mato Grosso do Sul serão avaliados por equipe da Corregedoria Nacional do Ministério Público. O trabalho será realizado de 4 a 8 de fevereiro.
Conforme o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), a Corregedoria Nacional quer saber se as instituições estão estruturadas para atender às carências sociais e se os membros e servidores atuam para produzir resultados práticos aos cidadãos.
A cerimônia de abertura será realizada no dia 4 de fevereiro, às 9 h, no auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.
Durante a correição, a equipe da Corregedoria Nacional também fará atendimento direto ao público, que pode registrar sugestões, reclamações, elogios e denúncias.
O atendimento será realizado nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, das 9h às 12h e das 13h às 17h30, no MP/MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), localizado na Rua da Paz, 134, Jardim dos Estados.
As pessoas serão atendidas conforme ordem de chegada. É necessário levar original e cópia da carteira de identidade e do comprovante de residência, além de documentos que possam ser úteis para esclarecer os fatos relatados. Se houver interesse, o nome do denunciante pode ser mantido em sigilo.
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