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Corregedoria vem a MS para avaliar atendimento do Ministério Público

A Corregedoria Nacional quer saber se as instituições estão estruturadas para atender às carências sociais

Guilherme Henrique

Publicado em 15/01/2019 às 10:33

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Os serviços prestados pelo Ministério Público em Mato Grosso do Sul serão avaliados por equipe da Corregedoria Nacional do Ministério Público. O trabalho será realizado de 4 a 8 de fevereiro.

Conforme o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), a Corregedoria Nacional quer saber se as instituições estão estruturadas para atender às carências sociais e se os membros e servidores atuam para produzir resultados práticos aos cidadãos.

A cerimônia de abertura será realizada no dia 4 de fevereiro, às 9 h, no auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Durante a correição, a equipe da Corregedoria Nacional também fará atendimento direto ao público, que pode registrar sugestões, reclamações, elogios e denúncias.

O atendimento será realizado nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, das 9h às 12h e das 13h às 17h30, no MP/MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), localizado na Rua da Paz, 134, Jardim dos Estados.

As pessoas serão atendidas conforme ordem de chegada. É necessário levar original e cópia da carteira de identidade e do comprovante de residência, além de documentos que possam ser úteis para esclarecer os fatos relatados. Se houver interesse, o nome do denunciante pode ser mantido em sigilo.

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