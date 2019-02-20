Sistema do Detran está fora do ar por tempo indeterminado

Sistema de serviços relacionados à veículos em Mato Grosso do Sul está fora do ar e, desta forma, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) não está atendendo casos que tenham relação com veículos.

De acordo com o Detran, a Superintendência de Gestão de Informação (SGI) está apurando as causas da falha, mas não há previsão de retorno do sistema.

Orientação é para que usuários não procurem as agências do Detran para resolver assuntos relacionados à veículos, tendo em vista que não poderão ser atendidos e, evitando assim, o deslocamento.

No entanto, segundo a Diretoria de Tecnologia de Informação do departamento, os serviços relativos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seguem sem alteração.