Sistema do Detran está fora do ar por tempo indeterminado

Geral
Orientação é que usuários não compareçam nas agências
Sistema de serviços relacionados à veículos em Mato Grosso do Sul está fora do ar e, desta forma, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) não está atendendo casos que tenham relação com veículos.
De acordo com o Detran, a Superintendência de Gestão de Informação (SGI) está apurando as causas da falha, mas não há previsão de retorno do sistema.
Orientação é para que usuários não procurem as agências do Detran para resolver assuntos relacionados à veículos, tendo em vista que não poderão ser atendidos e, evitando assim, o deslocamento.
No entanto, segundo a Diretoria de Tecnologia de Informação do departamento, os serviços relativos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seguem sem alteração.
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