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Equipe técnica segue tentando restabelecer sistema do Detran-MS

Os serviços de emissão ou renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seguem sem alteração

Guilherme Henrique

Publicado em 21/02/2019 às 09:16

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 Equipe técnica da Superintendência de Gestão da Informação (SGI) continua em busca de solucionar a falha que ocasionou a queda do sistema para serviços referentes a veículos no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

Dessa forma, não podem ser feitas transferências de veículos, emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), alegação de venda e outros.

Segundo informações da Diretoria de Tecnologia da Informação do Detran, as atividades terão continuidade nesta quinta-feira (21.2) com testes que deverão indicar qual o problema que precisa ser solucionado.

Por enquanto, não há previsão para que o sistema volte à normalidade e a orientação é para que os usuários não procurem as agências do Detran para resolver assuntos relacionados a veículos até que tudo seja restabelecido.

Os serviços de emissão ou renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seguem sem alteração.

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