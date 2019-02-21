Sistema do Detran é restabelecido e serviços do órgão voltam ao normal

Geral
O sistema do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) foi restabelecido no final da tarde desta quinta-feira (21) e todos os serviços prestados pelo órgão voltaram ao normal.
O problema ocorreu na última terça-feira (19) e nesse período ficou prejudicado o atendimento a assuntos relacionado a veículos.
Nesse período, não houve interrupção quanto a emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outras consultas.
Entre os serviços suspensos estavam a emissão de documentos de veículos, emplacamento, transferências, alienações e desalienações, liberação de veículos apreendidos nos pátios, entre outros
Luto
Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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