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Universitária é encontrada morta no portão da casa em Chapadão do Sul

Nas redes sociais, há uma grande comoção com a noticia do falecimento da jovem

Daniele Valentin

Publicado em 21/02/2019 às 19:00

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A cidade de Chapadão do Sul esta de luto com a morte da estudante da UFMS, Maria Eduarda Balem, 20 anos, que na manhã desta quinta-feira (21), cometeu suicídio na residência de sua mãe.

Maria Eduarda era filha do ex-vereador Élio Balém, falecido há seis meses, e de Silvana Balém.

Nas redes sociais, há uma grande comoção com a noticia do falecimento da jovem, que desfrutava de muitas amizades na cidade. Segundo a mãe, Duda, como era conhecida, levantou nessa manhã e pediu para que a levasse até a faculdade.

A mãe afirmou que iria se arrumar e, em menos de 5 minutos, foi chamada por vizinhos, que encontraram a menina já sem vida no portão casa.

Duda deixa um filho menor, de 2 anos. Ainda não há informações sobre o velório.

Precisa de ajuda?

Se você estiver se sentindo sozinho e/ou precisa falar com alguém, o CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos os dias. Acesse o site https://www.cvv.org.br/ ou ligue 188.

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