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Concessão da BR-163 pode passar por revisão contratual

Assunto foi debatido pelo governador Reinaldo Azambuja com presidente do TCU

Guilherme Henrique

Publicado em 22/02/2019 às 09:23

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A solução para a duplicação da BR-163, de responsabilidade da concessionária CCR MSVia, deve passar por uma revisão do contrato de concessão. A informação é do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que participou de uma audiência com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Mucio Monteiro.

Também participaram da conversa os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Mauro Mendes, de Mato Grosso, além do secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, Marco Aurélio.

“Todos foram unânimes de que precisamos de uma solução urgente. Tem as opções. O ministro é defensor de que a melhor opção é a revisão contratual. Nós também acreditamos nisso e ficou do ministro Tarcísio [Gomes de Freitas, de Infraestrutura] encaminhar esse pedido ao TCU, que analise essa questão da terceira etapa, com os documentos, para uma revisão contratual”, contou Reinaldo Azambuja.

A CCR MSVia assumiu a BR-163 em 2014 e recebeu o direito de explorar pedágios na pista em troca de investimentos na duplicação, que não foi concluída.

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