Caminhoneiro morre após ser atingido por aro durante calibragem de pneu

Geral
Vítima chegou a ser lançada em uma distancia de 3 metros devido a força do impacto
O caminhoneiro Valdir de Almeida Reis, de 56 anos, morador na cidade de Itaporã, faleceu na nesta sexta-feira (22), quando calibrava um dos pneus de uma carreta. O acidente ocorreu na fazenda Bonanza, em Iguatemi.
Valdir tinha ido até a fazenda, que fica a 30 km de Naviraí, carrega o veículo com uma carga de soja. Segundo o Tá Na Mídia Naviraí, durante o enchimento, um dos pneus estourou e o aro atingiu, violentamente, a cabeça de Valdir.
A vítima chegou a ser lançada em uma distancia de 3 metros. O Corpo de Bombeiros de Naviraí chegou a ser acionado, porém Valdir já estava morto.
Devido violência do impacto ele teve exposição de massa cefálica. Após o trabalho técnico do perito da Polícia Civil no local, o corpo de Valdir foi transladado para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade de Dourados.
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