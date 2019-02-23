Caminhoneiro morre após ser atingido por aro durante calibragem de pneu

O caminhoneiro Valdir de Almeida Reis, de 56 anos, morador na cidade de Itaporã, faleceu na nesta sexta-feira (22), quando calibrava um dos pneus de uma carreta. O acidente ocorreu na fazenda Bonanza, em Iguatemi.

Valdir tinha ido até a fazenda, que fica a 30 km de Naviraí, carrega o veículo com uma carga de soja. Segundo o Tá Na Mídia Naviraí, durante o enchimento, um dos pneus estourou e o aro atingiu, violentamente, a cabeça de Valdir.

A vítima chegou a ser lançada em uma distancia de 3 metros. O Corpo de Bombeiros de Naviraí chegou a ser acionado, porém Valdir já estava morto.

Devido violência do impacto ele teve exposição de massa cefálica. Após o trabalho técnico do perito da Polícia Civil no local, o corpo de Valdir foi transladado para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade de Dourados.