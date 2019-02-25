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Frango assado contaminado manda 30 pessoas para hospitais da fronteira

Caso ficou conhecido na fronteira como “Frango Bomba” e está sendo investigado

Daniele Valentin

Publicado em 25/02/2019 às 15:15

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Pelo menos 30 pessoas procuraram atendimento médico nas últimas horas em hospitais de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Eles teriam consumido frango assado contaminado com uma bactéria. A informação é do site MS Em Foco.

O alimento foi comprados em um estabelecimento comercial do bairro Obreiro em Pedro Juan Caballero. A maior parte dos pacientes está recebendo cuidados médicos no Hospital Regional no IPS (Instituto de Prevision Social) da cidade, mas há casos em clínicas particulares e hospitais de Ponta Porã.

Os casos começaram por volta das três horas da tarde de ontem (24) com os pacientes apresentando quadro de diarréia, vômito e sinais de intoxicação e foram se avolumando até a manhã desta segunda-feira. Nenhum dos pacientes corre risco de morte, mas precisaram de cuidados clínicos e ambulatoriais. Alguns chegaram a ficar internados.

Segundo informações somente agora depois do acontecido às autoridades sanitárias do Paraguai estão tomando providências e uma fiscalização será feita ainda hoje no estabelecimento comercial que vendeu o frango contaminado. Na verdade, a ausência de fiscalização teria contribuído para a intoxicação ocorrida neste domingo.

O caso ficou conhecido na fronteira como “Frango Bomba” e está sendo investigado O caso pela Polícia Nacional do Paraguai e pela Secretaria Municipal de Higiene e Salubridade de Pedro Juan Caballero.

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