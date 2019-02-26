Em 3h de chuva, Córregos Prosa, Segredo e Sóter transbordam e carros ficam imersos na água

O temporal que atingiu várias cidades de Mato Grosso do Sul causou muitos estragos em Campo Grande. A chuva que se intensificou por cerca de 3 horas fez transbordar três córregos e o Rio Anhanduí, na tarde desta terça-feira (26). Diversos carros foram arrastados pela força da água.

Na região do Shopping Campo Grande, na Via Parque esquina com a Avenida Mato Grosso, o Córrego Prosa transbordou e tomou conta da região, fato comum em dia de chuva. Diversos veículos ficaram imersos na água.

O temporal provocou alagamento em toda a extensão do Córrego Prosa e a Defesa Civil registrou ocorrências em trechos na Avenida Ricardo Brandão e na Via Parque.

Na região do Córrego Segredo, uma mulher precisou subir no próprio carro para não ser levada pela água na rotatória da Avenida Ernesto Geisel com a Euler de Azevedo, em Campo Grande. Nas imagens, a condutora mostra outros pedestres com água acima da cintura.

Apesar do volume de água, o carro permanece parado e não é arrastado pela correnteza. No entanto, a condutora afirma que outros carros entraram para o córrego e estão submersos. Próximo deste ponto, a rotatória da Avenida Ernesto Geisel com Rachid Neder também foi tomada pela água.

Na região do Córrego Sóter também houve registros de alagamentos, como por exemplo, na Rua Nelson Borges de Barros, no Carandá Bosque, e na Rua Joaquim Murtinho, próximo ao Comper, trecho da Via Parque, entre Mato Grosso e Afonso Pena.

No Centro, a chuva chegou a derrubar parte do telhado de prédio na Rua 13 de Maio. Ao menos duas regiões registraram oscilação de energia, no Jardim dos Estados e Coronel Antonino.

Com informações Campo Grande News e Top Mídia News*