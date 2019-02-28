Com recursos próprios, Miranda reforma pediatria e recepção de hospital municipal

Geral
Prefeitura investiu ainda no conforto de pacientes e acompanhantes
Com recursos do fundo municipal de Saúde complementado com verba do orçamento geral do município, a prefeitura de Miranda reformou as instalações da pediatria e na recepção do hospital municipal Renato Albuquerque Filho.
Pensando no conforto de pacientes e servidores, o município investiu ainda em mobiliário comprando mesas e cadeiras para o refeitório, bebedouro novo e um aparelho de televisão para a recepção além de confortáveis poltronas para pacientes e acompanhantes.
As poltronas são reclináveis com descanso para os pés para os acompanhantes das enfermarias e também para os pacientes que necessitam de medicação no pronto socorro sem necessidade de internação.
A prefeita Marlene Bossay fez a entrega desses móveis e da reforma ao secretário municipal de saúde Wilson Braga e para a diretora do hospital Cilene Del Negro. “A pediatria ficou mais confortável e aconchegante para nossas crianças, as mães tem agora uma poltrona confortável, dá até para esticar as pernas e ter um breve descanso enquanto acompanham a recuperação de seus filhos”, destacou a prefeita.
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