Food Truck na estrada chega à Jardim neste fim de semana

Jardim recebe a partir de sexta-feira (1º) os melhores Food Trucks do Brasil. A ação na cidade acontece até terça-feira (5), das 16h às 23h, na Praça do Encontro.

O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim. Serão aproximadamente 10 Food Trucks, que oferecem uma experiência única e inovadora na gastronomia sobre rodas. A opção gastronômica e cultural é para toda a família e a entrada é gratuita.

O Food Truck na Estrada percorreu mais de 13 estados, 150 cidades e vai estacionar na Praça do Encontro durante cinco dias. O Festival de Food Truck permitirá aos jardinenses saborear uma culinária diversificada, em um ambiente familiar, alegre e descontraído ao som de bandas e artistas locais.

Para o prefeito Guilherme Alves Monteiro, o festival além de ser um megaevento gastronômico e cultural, o festival movimenta diversos setores da economia local, como postos de combustíveis e a rede hoteleira, produtos e serviços além de oferecer uma opção de lazer e entretenimento aos jardinenses.

Segundo os organizadores, 80% dos insumos consumidos são adquiridos no próprio município, todas as estruturas necessárias para realização são contratadas no próprio local, assim como a contratação temporária de funcionários para os serviços de preparo, atendimento e limpeza.