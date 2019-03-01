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Carnaval será de muita chuva em Mato Grosso do Sul

A previsão para o mês de março é de períodos variáveis de pancadas de chuva em todo o Estado

Guilherme Henrique

Publicado em 01/03/2019 às 09:35

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As águas vão rolar neste período de Carnaval em Mato Grosso do Sul, o tempo permanecerá instável em todo o Estado e variações entre chuva e sol devem ocorrer nos dias de folia. Porém, mesmo com leve queda na temperatura, não será suficiente para diminuir o “fogo” dos foliões.

Campo Grande amanhece nesta sexta-feira (1º.3) com céu parcialmente nublado, mas o sol ainda aparece entre nuvens. No período da tarde e no início e da noite , a chance de pancadas de chuva aumenta. As temperaturas variam entre 18ºC e 28ºC. Com aumento das nuvens, o céu fica mais carregado e, com isso, a umidade relativa do ar também se mantém alta, até 93%.  

Na contramão da previsão de aguaceiro está a região Sul do Estado, o ar fica mais seco e a possibilidade de chover é quase nula. Dourados deve fazer calor durante o dia, com máxima de 33ºC, já à noite os termômetros caem, podendo registrar 19ºC.

Sábado (2.3)

O sábado começa com sol forte e calor em todo Estado. As pancadas de chuva com raios acontecem à tarde e à noite. Três Lagoas e região mantêm a previsão de tempo instável no sábado. O dia amanhece nublado com sol entre as nuvens e no fim da tarde, pancadas de chuva. Máxima de 33ºC e mínima de 22ºC.  Na Capital, há aumento de nuvens, mas o sol aparece pela manhã. Chuva no fim da tarde, clima típico de verão. Máxima de 30ºC e mínima de 20ºC.

Domingo  (3.3)

O enfraquecimento das áreas de instabilidade diminui a nebulosidade e o sol aparece com mais força em Mato Grosso do Sul.  Domingo deve dar piscina e banho de rio. Num dos mais famosos cartões postais do Estado, Bonito tem previsão de calor durante dia, com máxima de 33 ºC e tempo fresco durante à noite, mínima de 20ºC. Nas demais áreas a chuva acontece a partir da tarde e à noite, com possibilidade de raios, mas a chuva não se prolonga tanto como nos dias anteriores.

Segunda-feira (4.3)

Calor com nebulosidade aumenta a chance de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite, porém nesta segunda-feira, a instabilidade começa diminuir no Estado e a chuva não se prolonga por muitas horas e o risco de temporais é menor. Em Coxim e na maior parte da região norte do Estado, há previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã, à tarde e à noite chuva de verão deve ocorrer. Máxima de 33ºC e mínima 22ºC.

Terça-feira (5.3)

Fechando os dias de folia, terça-feira mantém o ritmo de clima de verão. Amanhece com sol, aumento da nebulosidade no decorrer do dia e previsão de pancadas de chuva no fim do dia. Na principal passarela do samba sul-mato-grossense, Corumbá tem previsão de muito calor durante o dia. Máxima de 35ºC e mínima de 24ºC. Campo Grande e região há chance de 80% de chuva. Sol entre nuvens pela manhã e à tarde, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Quarta-feira (6.3)

O retorno à rotina será contemplado com sol, sem possibilidade de chuva para a Capital sul-mato-grossense. Máxima de 30ºC e mínima de 22ºC. O céu aberto deve durar toda quarta-feira de Cinzas que tem previsão de céu estrelado à noite. Ponta Porã, sol e aumento de nuvens pela manhã. No fim do dia deve chover, mas à noite o céu ficará aberto.

A previsão para o mês de março é de períodos variáveis de pancadas de chuva em todo o Estado, são as águas de março fechando o último mê do verão.

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